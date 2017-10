Tim Weyens en Jan Van Der Haegen beschikken in hun nieuwe vestiging over geavanceerde monitoring-infrastructuur voor zonneparken Solora bouwt zijn dienstverlening voortaan uit vanuit zijn nieuwe vestiging in Merelbeke ‹ ›

maandag 9 oktober 2017

Solora bestudeert uitbreiding richting Nederland Onderhoudsbedrijf zonneparken huldigt nieuw bedrijfspand in Merelbeke in

Solora B.V.B.A., sinds 2014 actief in het monitoren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche installaties in B2B-omgeving, heeft in de ambachtelijke zone Neringsveld in Merelbeke zijn nieuw bedrijfspand officieel ingehuldigd. Het snel groeiende bedrijf neemt momenteel de oprichting van een zusterbedrijf in Nederland in overweging. In Vlaanderen worden nog amper nieuwe zonneprojecten in bedrijfsomgeving opgestart. In Nederland zorgt de SDE-subsidieregeling momenteel voor een ontluikende markt, die over een tweetal jaar ook voor de professionele onderhoudsmarkt ontsloten wordt. Met een marktaandeel van 15% in eigen land bestempelt Solora zich tot marktleider.