Zes werkgevers bekroond met “Business Mobility Award 2017”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft zes werkgevers met een “Business Mobility Award” bekroond voor hun inspanningen inzake vlot en veilig woon/werk-verkeer. (Zie ook “In Beeld”). De prijzen werden uitgereikt in het kader van Shift Up, een initiatief van Athlon, Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Taxistop, Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), in samenwerking met de Vlaamse overheid.

Uit 25 kandidaten koos de jury in totaal zes winnaars:

De Ideale Woning C.V.B.A. , een sociale woningmaatschappij uit Berchem, kreeg de algemene award voor privé-bedrijven omwille van zijn doordachte en planmatige aanpak van bedrijfsmobiliteit. De Ideale Woning zet in op vergroening van het woon/werk-verkeer met onder meer het aanbieden van fiets-leasing en deelauto’s, en het vervangen van de dieselvloot door elektrische wagens en elektrische fietsen. Dienstverplaatsingen van minder dan 7 km gebeuren steeds per fiets. Op twee jaar tijd wist het bedrijf met die maatregelen het fietsgebruik onder de werknemers quasi te verdubbelen (van 19 naar 32 personen).

Volgens recente cijfers van Vias Institute en de FOD Mobiliteit nemen mensen steeds vaker de fiets of de trein om naar het werk te gaan. Tussen 2010 en 2016 steeg het treingebruik van 6% naar 10%, terwijl het fietsgebruik meer dan verdubbelde, van 7% naar 16%. Nagenoeg de helft (49%) van de beroepsactieve bevolking in Vlaanderen woont op maximum 10 kilometer van het werk, een afstand die met de fiets perfect te overbruggen is.