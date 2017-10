woensdag 11 oktober 2017

Co-creatie hub Hangar K opent deuren in Kortrijk

In Kortrijk ging co-creatie hub Hangar K officieel van start. Hanger K focust op digitale technologie in de maakindustrie (smart factory), medtech, edutech en entertainment/visualisatie. Het gebouw, dat zich als een digitaal platform profileert, is gelijktijdig incubator en accelerator, katyalsator en innovator, competence center én brain center.