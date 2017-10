dinsdag 17 oktober 2017

82% zelfstandigen start om “eigen baas” te zijn

De nummer één motivatie om zelfstandige te worden is je eigen baas te zijn. Meer en meer mensen kiezen een carrière als zelfstandige. Sommigen beginnen hun actieve loopbaan meteen in het zelfstandigenstatuut, velen zetten de stap pas nadat ze enkele jaren in loondienst aan het werk zijn geweest.

In de Top 5-redenen om zelfstandig te worden, staat bij 81,7% “eigen baas”. Bij 31,4% die het Sociaal Verzekeringsfonds Acerta ondervroeg, staat het zelfs op nummer één. Als ze erop terugkijken vinden de meesten dat die verwachting ook is ingelost. Slechts 8% moet constateren dat dat niet gelukt is. Je eigen baas zijn is dus heel aanlokkelijk, dat vinden zowel mannen als vrouwen: bij de mannen zet 36% “eigen baas” op nummer één, bij de vrouwen 27%.

Het kunnen toepassen van opgebouwde kennis & vaardigheden is voor velen ook nog zo een belangrijke motivator om zelfstandig te worden. En ook die verwachting wordt grotendeels ingelost. Hoe hoger de scholing, hoe omvangrijker de inzet van kennis & vaardigheden wordt ingeschat. Van de zelfstandigen met een opleiding middelbaar zet 39,7% eigen baas op 1, bij zij met een master op zoek is dat maar 24,9% en scoort “toepassen van kennis” hoger.

Eerder onderzoek van Acerta toonde aan dat een derde van de zelfstandigen ontevreden was over zijn/haar balans werk/privé. Dat wordt in deze analyse opnieuw bevestigd: minder bevredigend vergaat het de verwachtingen in verband met de controle over de balans werk/privé. 60% zet dat argument in hun Top 5 van argumenten pro.

En geld? Ja, ook dat is belangrijk, dat wordt niet ontkend. 58,5% gaf dit aan. Het staat meestal op de derde of vierde plaats in de Top 5. Mannen hechten meer waarde aan geld verdienen dan vrouwen: 65,6% versus 51,7%.

De waardering van klanten en eigen kennis & vaardigheden kunnen inzetten: deze verwachtingen scoren het hoogst. Van alle argumenten is het financiële uiteindelijk het argument waarvan zelfstandigen bekennen dat het hen het minst goed gelukt is. 28% concludeert dat ze niet tevreden kunnen zijn over de realisatie van hun financiële verwachtingen.