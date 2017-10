Eline Blanchaert en Koen Klingele gaan met Klingele Chocolade op zoek naar verder succes op de exportmarkten Klingele Chocolade breidde zijn accommodatie onlangs uit ‹ ›

dinsdag 17 oktober 2017

Klingele Chocolade blijft exportmarkten behoedzaam ontginnen Met cross-selling bijkomende groei afdwingen

Flanders Investment & Trade (FIT) bekroonde Klingele Chocolade N.V. (Evergem) onlangs met de “Leeuw van de Export 2017” in de categorie kleine ondernemingen. Niet slecht voor een bedrijf dat in 2004 nog, door omstandigheden, zowat de helft van zijn omzet in de Verenigde Staten zag wegvallen. Inmiddels timmert de KMO behoedzaam verder aan de ontginning van de exportmarkten. Ambitie is momenteel de afzet in Zuid-Amerika aan te zwengelen. Bij bestaande klanten wordt gemikt op cross-selling. Klingele Chocolade is immers met specifieke producten bedrijvig binnen drie nichesegmenten van de chocolademarkt.