woensdag 18 oktober 2017

Vier trends domineren Vlaamse markt bedrijfsovernames

Hoe staan ondernemers tegenover bedrijfsoverdrachten en -overnames? Het Agentschap Innoveren & Ondernemen polste bij huidige en vroegere zaakvoerders en eigenaars in heel Vlaanderen. Onderstaand de vier belangrijkste trends.

Eén op de twee ondernemers met kinderen wil zijn bedrijf graag overlaten aan zijn nakomelingen. Dat betekent dat de helft van de ondernemingen in Vlaanderen - ofwel zo’n 55.000 bedrijven - ooit zal worden overgedragen aan een externe partij. Dat opent heel wat perspectieven voor starters en groeiers. De vraag naar externe overnemers is immers groot.

Confiserie Elise in Sint-Gillis-Waas koos alvast voor een overnemer buiten de familie. “Onze dochters zijn nog te jong en hebben andere ambities”, getuigt de vorige eigenaar. “We wilden hen zeker niet verplichten”.

Goede begeleiding is cruciaal

Potentiële kopers zijn vaak terughoudend omdat ze vrezen voor eventuele lijken in de kast. Een derde van de kandidaat-overnemers is ook bang voor onvoldoende kennis en een slechte voorbereiding. Dat heeft te maken met het feit dat een overname in heel wat gevallen plots opduikt als een ongeplande opportuniteit. Het is dan ook belangrijk dat zowel overnemers als overlaters zich tijdig en grondig laten begeleiden.

Overnemers kiezen voor zekerheid

De redenen waarom iemand een bedrijf koopt, kunnen divers zijn. Toch blijkt dat bijna één op de drie overnemers vooral belang hecht aan het risico: dat is beperkter dan dat van een start-up. Ook het feit dat er een inkomen is vanaf de eerste dag, het reeds aanwezige klantenbestand en het opgebouwde vertrouwen bij zakenrelaties zijn belangrijke troeven.

De huidige eigenaar van Bomedys in Nazareth bevestigt dit: “Bij een overname kan je meteen terugvallen op een bestaande bedrijfsstructuur en je krijgt ook makkelijker een financiering bij de bank dan een start-up”. Kandidaat-kopers houden dus van zekerheid en daar kunnen overlaters slim op inspelen. Door te zorgen voor trouwe klanten en een goede reputatie, vinden ze wellicht sneller een overnemer die bereid is om een mooi bedrag te betalen.

Emotionaliteit speelt bij overdragers

Overdragers hebben het moeilijk met loslaten. Emotionaliteit speelt vaak een grote rol. Bij Trappen Teck in Puurs werkt een van de vorige aandeelhouders er vandaag nog altijd in dienstverband. Ook in het Tildonkse familiebedrijf Cibo behoudt vader Dominique sinds de overdracht een consultant-rol achter de schermen.

Daarnaast willen het merendeel van de nieuwe zaakvoerders of eigenaars meteen hun eigen stempel drukken op het bestaande bedrijf.

Dat brengt met zich dat de juiste “match” vinden (naast de correcte inschatting van de verkoopprijs) voor de meeste overlaters erg moeilijk is. “Je moet de verkoper ervan trachten te overtuigen dat jij zijn levenswerk zal verder zetten”, klinkt het bij Bomedys.

Samen sterk met “Sterk Ondernemen”

Ondernemerschap in Vlaanderen kan zeker nog een duwtje in de rug gebruiken. We hebben nood aan meer starters, meer blijvers en meer groeiers. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen bundelt en begeleidt daarom de krachten en middelen van verschillende partnerorganisaties onder de noemer “Sterk Ondernemen”.

Dat resulteert in een mix van acties, evenementen en projecten die gericht zijn op de specifieke noden van de (toekomstige) ondernemer. De verschillende partners die aan dit initiatief deelnemen bieden coaching, advies en ondersteuning rond specifieke thema’s: het starten van een onderneming, de financiering, professionaliseren, groeien en internationaliseren, kantelmomenten en de overdracht.

Op de website www.vlaio.be/sterkondernemen kunt u het gevarieerde aanbod filteren op basis van de gewenste vorm van ondersteuning, het thema en de partnerorganisatie.

Week van de bedrijfsoverdracht 2017

Van maandag 23 tot vrijdag 27 oktober 2017 organiseert het Agentschap Innoveren & Ondernemen opnieuw de “Week van de Bedrijfsoverdracht”. Dit jaarlijkse initiatief moet ondernemers aanmoedigen om een bedrijfsoverdracht bespreekbaar te maken en wil hen informeren over de verschillende aspecten en dienstverleners.

Het start-event in Gent op maandag 23 oktober focust in het bijzonder op micro-ondernemingen. Van dinsdag tot vrijdag zijn er op verschillende locaties in heel Vlaanderen gratis infosessies, workshops en individuele gesprekken gepland. Daar kunnen ondernemers terecht met al hun vragen over overnemen of overlaten.

Op de website ontdekt u het volledige programma, de sprekers, de aanwezige adviseurs en de organisaties bij wie u advies kunt inwinnen. U vindt er de concrete thema’s van de infosessies en workshops terug. U kunt zich hier ook inschrijven voor een individueel gesprek met een adviseur of coach.

Meer info: www.weekvandebedrijfsoverdracht.be.