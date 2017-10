dinsdag 24 oktober 2017

LEI-code: binnenkort verplicht voor bedrijven die beleggen

Vanaf 1 januari 2018 verplicht de wetgever rechtspersonen die beleggen om zich te identificeren aan de hand van een Legal Entity Identifier (LEI)-code. Bedoeling van deze nieuwe reglementering is om sneller systeemrisico’s te kunnen detecteren door alle contractpartijen wereldwijd te identificeren. De betrokken partijen hebben bovendien toegang tot de Global Legal Entity Identifier Foundation (GL EIF) waar de LEI-codes wereldwijd kunnen worden geraadpleegd.

De nieuwe reglementering is van toepassing op de aan- en verkoop van financiële instrumenten die (mogen) worden verhandeld op een handelsplatform of waarvoor de toelating tot de handel is aangevraagd: fondsen, obligaties, aandelen, gestructureerde producten en trackers (ETF’s, op de beurs verhandelde indexfondsen). De reglementering geldt ook voor onderliggende producten die buiten de beurs worden verhandeld. In het kader van de inwerkingtreding van de MiFID II-richtlijn moeten financiële instellingen die voor hun klanten dit soort verrichtingen uitvoeren, zich er vóór iedere transactie van vergewissen dat ze in het bezit zijn van deze LEI-code. Met andere woorden: vanaf 1 januari 2018 zijn er zonder deze code geen transacties meer mogelijk. Wie nog geen LEI-code heeft, kan die best snel aanvragen.

Waar LEI-code aan te vragen?

De LEI-code kan tegen betaling worden verkregen bij een erkende uitgevende instantie. Elk jaar moet de code worden hernieuwd.

In België is GS1 Belgium momenteel erkend als uitgevende organisatie. Men kan zijn LEI-code in enkele minuten bestellen via de website www.mylei.be. Het tarief dat GSA Belgium toepast is 89 euro voor de initiële aanvraag en 59 euro voor een vernieuwing.

Een LEI-code kan desgewenst ook worden aangevraagd bij een buitenlandse instantie, zoals:

GMEI Utility/DTCC: www.gmeiutility.org.

London Stock Exchange: www.lseg.com/LEI.

WM Dataservice: www.wm-leiportal.org.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Beobank N.V. (Brussel))

Meer info: 02/626.57.00 of www.beobank.be.