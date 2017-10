AkzoNobel splitst zich in twee

AkzoNobel heeft beslist om binnen de twaalf maanden zich op te splitsen in twee gefocuste, sterk presterende bedrijven, met name Paints & Coatings enerzijds, Specialty Chemicals anderzijds. Dat zal leiden tot een grote verandering in het creƫren van waarde voor aandeelhouders en alle stakeholders, z...