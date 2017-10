maandag 30 oktober 2017

Expansieve Somko haalt vierde programmeur aan boord

Software-specialist Somko B.V.B.A., die in maart 2016 zijn intrek in het Bedrijvencentrum Roeselare nam, heeft Edward Baekelandt als vierde programmeur aangetrokken. Somko begeleidt bedrijven bij het bepalen en uitwerken van hun digitale strategie. Dat betekent het optimaliseren van bedrijfsprocessen, gaande van CRM, verkoop, aankoop, voorraadbeheer, productie, webshop, ... via software.