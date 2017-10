dinsdag 24 oktober 2017

Zakelijk bellen via het Internet onderdeel digitale transformatie (1) Besparingen tot 70% mogelijk

In plaats van een eigen telefooncentrale binnen de bedrijfsmuren, kiezen bedrijven steeds vaker voor telefonie-oplossingen in de cloud. Voor KMO’s maakt “Voice over Internet Protocol” (VoIP) dan ook onderdeel uit van hun digitale transformatie.

Het zakelijk gebruik van de cloud biedt veel voordelen. Daarom neemt het aantal cloud-oplossingen voor bedrijfs-software al jaren sterk toe. De stabiliteit en veiligheid van Internet zijn hiervoor belangrijk geweest. Niet alleen software wordt als cloud-oplossing ingezet, ook hardware-oplossingen worden als service bij een externe partij afgenomen. Bellen via Internet is in deze trend een logische ontwikkeling.

VoIP staat verkort voor “Voice over Internet Protocol”. In plaats van een kast binnen uw bedrijf met hardware en software die uw telefoonverkeer regelt, beheert een VoIP provider uw telefooncentrale voor u. Een Internet-verbinding en geschikte telefoons zijn voldoende voor al uw zakelijk belverkeer. Gebruikers bij- of afschakelen gebeurt software-matig en niets is meer aan een bedrijfslocatie gebonden. U kunt op iedere plek waar u werkt bereikbaar zijn en op afstand met collega’s en relaties communiceren en samenwerken, net zoals u dat op kantoor zou doen. Flexibiliteit, schaalbaarheid, betaling per user en extra functionaliteiten zijn de grote voordelen.

Anders werken

VoIP-telefonie en het gebruik van een on-line telefooncentrale is anders dan het werken met een “conventionele” telefooncentrale.

De kosten van VoIP worden bepaald door de infrastructuur die u gebruikt, het aantal telefoons of medewerkers dat het gebruikt. Zeker is dat er behoorlijke besparingen zijn te realiseren met bellen over Internet. De verschillen kunnen oplopen tot 70%, afhankelijk van de afgenomen dienst en infrastructuur. Ook de gesprekken zelf zijn vaak goedkoper en onderling bellen is meestal gratis. Daarnaast zijn er interne kosten die niet meer voorkomen, zoals onderhoudscontracten, dubbele bekabeling, IDSN- en PSTN-verbindingen. De rapportages die uit de IP-centrales kunnen worden gehaald, geven u bovendien meer inzicht in kostenstructuur, belgedrag en dies meer. Daarmee kunt u uw medewerkers bewuster maken van hoe ze daarmee omgaan.

Overstap is niet duur

De overstap naar IP-telefonie is relatief niet duur. Daardoor blijven de investeringen beperkt en heeft u sneller, naast de strategische voordelen van VoIP, ook financieel voordeel. Niet alleen is er minder bekabeling nodig en zijn de apparatuur en software altijd actueel, de IP-techniek maakt ook een veel betere kwaliteit mogelijk. U kunt uw telefoon eenvoudig aansluiten op uw computer. Een nummer kan meer aan een persoon of bedrijf worden gekoppeld, ook als die persoon of het bedrijf verhuist. Een mooie optie voor bedrijven met verschillende vestigingen, waar de medewerkers nog wel eens verplaatst worden. En een IP-centrale heeft de mogelijkheid om met verschillende IP-apparaten te communiceren.

Meer gemak en opties

In het gebruik biedt VoIP veel meer gemak en opties dan een traditionele centrale. De beperking ligt meer in de afgesproken of beschikbare bandbreedte dan in de techniek. Alle gewenste functies die u van uw telefoon(centrale) zou mogen verwachten, zijn beschikbaar. Aangezien alle telefoons zijn aangesloten via het Internet, is het bovendien mogelijk om via datzelfde Internet met een andere telefoon uw eigen telefoonnummer te bedienen dan wel functioneel aan te passen, zoals voicemail beluisteren, doorverbinden, tijdsschema’s toepassen, …

Door verdere samenvoeging van verschillende diensten en functies kunt u eenvoudig samen werken aan documenten gedurende een gesprek of een videoconference voeren. Koppeling van de IP-telefooncentrale aan een andere toepassing in de cloud, zoals een CRM-systeem biedt verregaande mogelijkheden voor zakelijk en strategisch voordeel. Direct bij een inkomend gesprek kan aan de hand van de koppeling van het nummer met het CRM-systeem alle beschikbare informatie op het beeld worden gepresenteerd die over deze beller bekend is.(Wordt vervolgd)

