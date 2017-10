Jurgen Bogaerts en Michel Vander Putte zetten met EB Systems momenteel sterke groeiprestaties neer ‹ ›

donderdag 26 oktober 2017

EB Systems brengt vestiging over naar Malle Specialist in duurzame technieken overweegt uitbreiding naar ventilatiemarkt

Start-up EB Systems B.V.B.A. (Pulderbos), opgericht in juni 2015, ontwikkelt zich in sneltreinvaart in de wereld van de duurzame technieken, inzonderheid als installateur van zonnepanelen. De opslagaccommodatie werd sindsdien van Wechelderzande overgebracht naar Westmalle. In Westmalle betrekt EB Systems thans nieuwe kantoren annex opslagruimte in industriezone Delften. Daar hoopt de KMO zijn bedrijvigheden stelselmatig verder uit te bouwen. Wellicht boort EB Systems volgend jaar ook de markt van de ventilatietechnieken aan.

Jurgen Bogaerts deed als technisch verantwoordelijke ervaring op in de sector van de zonnepanelen. Toen zijn voormalig werkgever zich in 2015 uit de markt terugtrok, zette hij EB Systems op. Sinds kort runt ex-collega Michel Vander Putte als co-ceo het bedrijf mee.

Naast de distributie en plaatsing van zonnepanelen is EB Systems ook actief op de markt van de zonneboilers en CV-ketels. Sinds het prille begin opteert het bedrijf voor samenwerking met fabrikanten van A-merken. Voor de zonneboilers en CV-ketels onderhoudt EB Systems nauwe banden met Vaillant. Op zonnepanelenvlak treden Enphase Energy en CanadianSolar als huisleverancier op.

EB Systems spitst zich exclusief toe op de residentiële markt in Vlaanderen. “Sinds de opstart van onze activiteiten verzorgden we een 950-tal installaties,” aldus ceo Jurgen Bogaerts. “Binnen die markt heerst momenteel de grootste dynamiek. De industriële en projectmarkt vergen een andere benadering, bedrijfssystematiek en commerciële vaardigheden,” wordt daaraan toegevoegd.

Nieuwe marktomgeving

De sector van de zonnepanelen beweegt zich, zoals bekend, in een nieuwe omgeving. De overheidsbetoelaging werd afgebouwd, de panelen zelf zijn fors goedkoper geworden en de energieprijzen swingen de pan uit. De cowboys die initieel van de boomende markt een graantje wilden meepikken, zijn zo goed als verdwenen.

Michel Vander Putte: “Op vandaag is een investering in zonnepanelen, ook zonder subsidies, rendabel. De gemiddelde terugverdientijd van dergelijke investering bevindt zich tussen de vier en vijf jaar. Nochtans was het nooit de bedoeling met een duurzaam product als zonnepanelen geld te verdienen, wel geld te besparen. Dat was, dankzij de exorbitant hoge groene stroomcertificaten, in combinatie met de afwezigheid van injectietarieven, voor de instappers van het eerste uur wel het geval. Vandaag zijn zonnepanelen minder een financieel product geworden. Ze vormen intrinsiek onderdeel van hedendaagse (ver)bouwprojecten. Vaak kadert de plaatsing van zonnepanelen thans in het kader van verplichtingen opgelegd door de wetgever (lees: EPC- (energieprestatiecertificaat) en EPB (energieprestatie binnenklimaat), nvdr.). Ook het groter ecologisch bewustzijn bij de burgers speelt een manifeste rol. Ten slotte blijven de uit de pan swingende elektriciteitsprijzen niet zonder impact. Voor sommige eigenaars situeert het plaatsen van zonnepanelen zich in het verlengde van hun ambitie om meerwaarde te creëren voor hun woning in het vooruitzicht van een mogelijke verkoop”.

Gevolg is dat een aantal elektriciens en dakbedekkingsbedrijven zich op de markt van de zonnepanelen begeven. EB Systems streeft differentiatie na door een aantal exclusieve producten binnen het gamma te voeren. Voorts plaatst het bedrijf ook zonnepanelen in parallelschakeling om te vermijden dat het totaal rendement van de installatie wordt ondergraven door één enkel minder presterend paneel.

Ook op service-vlak tekent EB Systems voor verrregaand engagement. “Elk door ons geplaatst zonnepaneel wordt proactief gemonitored. Dat maakt, ingeval van problemen, proactief ingrijpen mogelijk,” beklemtoont Bogaerts.

Nieuwe uitvalsbasis fundament toekomstige groei

Momenteel telt EB Systems een 25-tal medewerkers. Elke weekdag plaatst het bedrijf gemiddeld vier tot vijf nieuwe installaties. Aan de vier installatieploegen wordt binnenkort een vijfde toegevoegd. In zijn eerste verlengd boekjaar noteerde de starter een omzet van 2,3 miljoen euro. Voor 2017 mikken Bogaerts en Vander Putte op minimaal 3 miljoen euro. Volgend jaar wil EB Systems naar 4 miljoen euro doorstoten. Zo overweegt het bedrijf aan zijn aanbod een aantal nieuwe producten toe te voegen.

Dezer dagen neemt EB Systems in Malle nieuwe kantoren in gebruik, annex een nieuw opslagmagazijn. Met een oppervlakte van 750 m² is sprake van nagenoeg een vervijfvoudiging van de stockagecapaciteit.

“EB Systems is meer dan een mono-productbedrijf. Zo volgen we de marktevoluties rond de nieuwe verplichtingen rond de EPC- en EPB-wetgeving op de voet. Met de implementatie van duurzame technieken allerhande, zullen we daarop maximaal anticiperen. In 2018 zullen we ons ook op de ventilatiemarkt begeven. De aandacht gaat daarbij uit naar D-systemen, zeg maar mechanische ventilatiesystemen met warmterecuperatie, waarbij zowel de aan- als de afvoer van lucht mechanisch verlopen. Momenteel zoeken we naar geschikte partners met A-producten voor de ontginning van dit segment,” onthult Jurgen Bogaerts, die daarop luidop denkt aan namen als Renson, Vasco en Zehnder.