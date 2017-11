vrijdag 3 november 2017

Frederik Hindryckx aan het hoofd Vlaams EnergieBedrijf

Frederik Hindryckx (foto) is per 1 oktober gestart als algemeen directeur van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). Hindryckx stond voorheen als manager aan het hoofd van verschillende zowel technische als meer strategische diensten van Eandis. Zo stond hij in voor interne efficiëntieprogramma's en stuurde hij studies aan binnen het Smart Grids-project.