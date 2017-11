vrijdag 3 november 2017

Acerta sluit strategisch partnership met on-line expert Websters

HR-dienstenleverancier Acerta (Leuven) sluit een strategisch partnership met on-line expert Websters N.V. (Leuven) om starters zorgeloos het web op te helpen. Via het sociaal verzekeringsfonds van Acerta worden starters zorgenloos naar on-line zakendoen begeleid. Acerta is het eerste van alle sociale verzekeringsfondsen dat starters ook concreet web-begeleiding aanbiedt. De Graadmeter Starters van Acerta toont immers aan dat 1 starter op 3 tijdens het eerste anderhalf jaar moeilijk klanten werft. Digitale aanwezigheid is hiervoor een belangrijke hefboom. Met Websters biedt Acerta starters een volledig web-starterspakket. Cijfers van de FOD Economie over het ICT-gebruik en e-commerce bij ondernemingen in 2014-2016 tonen dat amper 18,1% van de kleinere bedrijven (lees: minder dan 10 werknemers, nvdr.) een website heeft met on-line interactiefuncties (aankopen, reservere, ...). De hedendaagse website overstijgt echter al lang de dimensie van visitekaartje van weleer. Meer info: 016/24.63.20 of http://www.acerta.be.

