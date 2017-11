zondag 5 november 2017

Eric Noterman stapt in management-ondersteuning

Eric Noterman, voormalig ceo van Van Moer Group en gewezen managing director DP World Belgium, heeft na een sabbatjaar Management à la Carte opgericht. Partners in het initiatief zijn Pascal Plovie (BusinessFloors Plus) en Nick Paelinck (ex-URSA, Brady Corp., Avanti en Fiege). Management à la Carte biedt management-diensten op maat van de onderneming, waarbij ervaring met een duidelijke praktijkfocus wordt gecombineerd. Door zijn hands-on aanpak en strategische betrokkenheid, op basis van flexibele formules, onderscheidt Management à la Carte zich van de theoretische consultancy- en interim management-aanpak. De organisatie werkt naar langdurige effecten, gedragen door de onderneming zelf, waarbij ten allen tijde de eigen “exit” wordt voorbereid. Doelgroep van Management à la Carte zijn snel groeiende KMO's die nood hebben aan professionalisering en een goed uitgebouwde bedrijfsstructuur. Meer info: 0490/44.39.44 of http://www.m-alc.be.

+ LOGO