Verstraete IML breidt productiecapaciteit met 15% uit

Verstraete IML N.V., wereldmarktleider in de productie van in mould labels (IML), heeft zijn site in de industriezone van Maldegem met 3.000 m² uitgebreid. In de nieuwe productiehal worden alle afwerkingsactiviteiten gecentraliseerd. In de vrijgekomen ruimte van de vestiging te Ursel worden twee nie...