maandag 6 november 2017

Vlaanderen investeert 15 miljoen euro in nieuwe Flanders Make-vestiging

De Vlaamse regering gaat 15 miljoen euro investeren in een nieuwe vestiging van Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Dit nieuwe onderzoeks- en testcentrum komt in West-Vlaanderen.

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie in Vlaanderen. Vanuit vestigingen in Lommel en Leuven, en met de steun van tien onderzoeksinstellingen van de Vlaamse universiteiten, heeft Flanders Make tot doel de product- en procesinnovatie bij de Vlaamse maakbedrijven te versterken zodat die sector beter gewapend is om de uitdagingen van morgen vandaag al aan te kunnen.

Aan het rijtje met vestigingen wordt thans ook West-Vlaanderen toegevoegd. Vlaanderen engageerde zich principieel om 15 miljoen euro te investeren in nieuwe onderzoeks- en testinfrastructuur in West-Vlaanderen.