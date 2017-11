woensdag 8 november 2017

Wat kunnen bedrijfsleiders leren van “Game of Thrones”?

De immens populaire TV-serie “Game of Thrones” gaat naar zijn einde toe. En laat ons eerlijk zijn, iedereen hoopt dat zijn favoriete personage toch het einde haalt. Maar wat kunnen bedrijfsleiders leren van deze serie? Wat kunnen bijvoorbeeld ondernemers leren van Daenerys Strongborn (van House Targaryen, the First of Her Name, The Unburnt, …)? Inderdaad, laten we even stil staan bij enkele personages van deze fantastische serie en hoe hun profiel u als ondernemer kan helpen als het op betalingen neerkomt.

Wees een Lannister als het neerkomt op schulden betalen.

Hoe vaak hebben we het doorheen de seizoenen moeten horen: “Een Lannister betaalt altijd zijn schuld”? In het laatste seizoen vraagt koningin Cersei een nieuwe lening aan de IJzeren Bank. En zij die de aflevering gezien hebben, vroegen zich ongetwijfeld af: “Hoe gaat ze dat in godsnaam doen?”. Zonder verdere spoilers te delen: ja de Lannisters doen het keer op keer.

Bedrijven kunnen hieruit veel leren. Door uw facturen op tijd te betalen, bouwt u nu niet alleen langdurige relaties uit, maar zorgt u ervoor dat u bedrijf ook “goed scoort”. Door steeds op tijd te betalen, bouwt u onder uw leveranciers een stevige reputatie op als betrouwbare en stabiele partij. Zo bouwt u voldoende “krediet” op bij eventuele uitbreidingen, alsook tijdens mindere periodes. Een Lannister betaalt altijd zijn schuld …

Wees gedreven en vurig zoals Daenrys.

Wie “Game of Thrones” volgt, weet dat Daenerys met enorme passie haar doelstelling nastreeft en realiseert. Denk maar aan de verschillende drakenscènes waar ze de vijand praktisch verwoest om haar punt duidelijk te maken.

Toon dezelfde moed die Daenerys heeft als het neerkomt op het opvolgen van late betalers. Die moed en gedrevenheid zullen u helpen om openstaande betalingen te reduceren tot een minimum. Voor alle duidelijkheid, wij zeggen niet dat u uw late betalers moet gaan opjagen, achtervolgen of vermoorden … Nee, wij bedoelen hiermee de “tools” te gebruiken die ter beschikking zijn om te tonen dat late betalingen niet acceptabel zijn. Handelsinformatie, herinneringsbrieven, aanmaningen, incasso zijn reeds eenvoudige stappen om u op weg te helpen richting correcte betalingen.

Denk hierbij ook aan de bekende uitspraak van Daenerys: “Zij zijn allemaal spaken op een wiel. Ik ga het wiel niet stoppen, ik ga het wiel breken!”. Indien alle bedrijven zouden samen werken om het steeds groeiende probleem van late betalingen aan te pakken, dan zouden we inderdaad dat spinnenwiel kunnen breken.

Wees wijs en wel geïnformeerd zoals Bran Stark.

Hoewel hij zijn naam niet meer gebruikt, maar nu bekend staat als “the Three Eyed Raven”, heeft Bran wel degelijk overal ogen. Hij ziet mogelijkheden of voorspellingen die een ander niet ziet. Een fantastisch gegeven om even bij stil te staan in de bedrijfswereld.

Toegegeven, uiteraard kunnen we de toekomst niet voorspellen zoals Bran, maar er zijn verschillende mogelijkheden om uzelf en uw organisatie predictief te beschermen. We doelen hiermee op monitoring van uw B2B-bestand. Een monitoring-systeem helpt u om dagelijks eventueel (financiële) veranderingen in kaart te brengen en in de gaten te houden. Zo is het bijvoorbeeld zinvol om te zien of een klant van adres wijzigt, of er nieuwe balansgegevens beschikbaar zijn of als er een groepsstructuur aanwezig is, zodat je kan zien tot welk “huis” deze behoort.

Net zoals “the Three Eyed Raven” kan u dagelijks op de hoogte worden gehouden van eventuele veranderingen van uw klanten-, leveranciers-, partners- en/of concurrentenbestand. Een gewaarschuwd man is er twee (drie?) waard.

Zo ziet u dat zelfs fictieve personages kunnen gecombineerd worden met de realiteit. Het zijn maar enkele tips hoe Daenerys, Bran en de Lannisters u kunnen helpen richting een goede reputatie en goed betalingsgedrag.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Creditsafe Belgium N.V. (Brussel)).

Meer info: 02/481.88.60 of www.creditsafe.be.