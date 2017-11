donderdag 16 november 2017

Start-up Liso Yachts bouwt elektrisch jacht

Start-up Liso Yachts (Vinderhoute), lid van de Start it @KBC-community, ontwierp met de oprichter van ingenieursbureau Qbic het elektrisch jacht AQUAMERE 750 GT. Oprichter Dirk De Munter kan terugvallen op 25 jaar ervaring in de batterij-industrie en de renovatie van pleziervaartuigen. De AQUAMERE 750 GT krijgt een bijzonder laag gewicht mee (maximaal 1.000 kilogram in plaats van de gebruikelijke 2 à 3 ton) en een gestroomlijnde vorm. Die combinatie zorgt voor een extra lage weerstand. Daardoor zal het elektrisch jacht een pak sneller zijn en een veel grotere autonomie dan de huidige modellen op de markt hebben. De extra krachtige batterij geeft de motor een vermogen van 250 kW of 335 pk. Full-forice kan de elektrische boot 90 minuten lang tegen een topsnelheid van 95 kilometer per uur drie waterskiërs voortrekken. Wie pakweg de plezierroute van de Leie volgt, kan een hele dag varen zonder de batterij te hoeven herladen. Het prototype van de AQUAMARE 750 GT is bijna klaar. De pre-orders zijn net gestart. Het jacht wordt volgend jaar in september tijdens de "Cannes International Yachting Show" officieel voorgesteld. In 2018 wil Liso Yachts de snelste oversteek ooit (met een elektrische boot) over het Kanaal neerzetten. Meer info: https://www.liso-yachts.com.

+ 3 FOTO's

(Dirk De Munter)