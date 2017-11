(Vlnr.: Ming Xiao, president ZTE Europe & Americas, John Porter, ceo Telenet, Alexander De Croo, vice-premier en minster van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post en Balan Nair, cto Liberty Global) ‹ ›

dinsdag 14 november 2017

Telenet opent innovatiecentrum in Brussel Chinese ZTE belangrijkste infrastructuurpartner

Telenet heeft in Brussel een eigen innovatiecentrum geopend. In dit innovatiecentrum zal de telecom-operator niet alleen nieuwe technologie testen rond connectiviteit, entertainment, value-added services of customer experiences, maar ook partners de kans geven zelf tests uit te voeren met Telenet-technologie en een beroep te doen op de Telenet know-how. Het Telenet-innovatiecentrum zal ook dienst doen als kennis- en innovatiecentrum voor de hele Liberty Global-groep.