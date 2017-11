Energie- en gasleverancier Poweo actief in heel België

Direct Energie Belgium N.V. (Brussel), dochter van de gelijknamige Franse elektriciteits- en gasleverancier, is voortaan actief over heel België. In oktober vorig jaar werd het bedrijf als energieleverancier voor Wallonië erkend. Thans heeft het ook de nodige vergunningen voor Vlaanderen en Brussel ...