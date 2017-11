woensdag 15 november 2017

DHL Express opent pop-up store in Antwerps Centraal Station

DHL Express opent voor de eindejaarsfeesten een tijdelijke winkel in het Centraal Station van Antwerpen. Tot eind december kan men er pakjes afgeven en ophalen. De pop-up store is een uniek initiatief binnen het wereldwijde netwerk van de pakjesvervoerder. Vorig jaar zette DHL Express al een soortgelijk initiatief in Brussel op. In de pop-up shop vinden klanten er gratis al het nodige verpakkings- en verzendingsmateriaal. De 90 m² grote pop-up store bevindt zich op het gelijkvloers van het Centraal Station. Meer info: http://www.dhlexpress.be.

+ FOTO