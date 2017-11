maandag 13 november 2017

Stad Dendermonde en Eandis nemen eerste publieke laadpaal in gebruik

Dit jaar gaan de eerste 750 van in totaal 2.500 nieuwe publieke laadpalen in Vlaanderen in dienst, waarvan in 2017 al minstens één in elke gemeente/stad. Het eerste exemplaar in de stad Dendermonde werd onlangs ingehuldigd. In totaal krijgt de stad Dendermonde in 2017 al vijf laadpalen. Tegen 2020 worden dat er 19.

De eerste publieke laadpaal bevindt zich in de Kasteelstraat. Ook in de Geldroplaan (parking VDAB) is inmiddels een laadpaal geplaatst.

Voor volgende locaties loopt een onderzoek naar de mogelijke plaatsing van bijkomende laadpalen: Kerkplein Oudegem, parking Fabriekstraat-Reihagenstraat Baasrode, Ganzegavers Grembergen en Kerkplein Sint-Gillis.