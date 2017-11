maandag 13 november 2017

Belgische bedrijven moeten inhaalbeweging op MVO-vlak maken

Heel wat Belgische bedrijven moeten een tandje bijsteken inzake de rapportering over corporate social responsibility (CRS) of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat blijkt uit een studie van KPMG. Hoewel ons land meegroeit met de wereldwijde tendens naar meer MVO-rapportering, slagen we er nog niet in de noodzakelijke inhaalbeweging te maken. Nochtans is voor veel bedrijven de rapportering over “niet-financiële gegevens” sinds dit jaar een wettelijke verplichting. Positief is dat Belgische ondernemingen hun acties meer en meer laten aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, maar risico-analyses over klimaatverandering en de rapportering over mensenrechten zijn duidelijk werkpunten.