woensdag 15 november 2017

Magnic Light wint “Bike Valley Innovation Award”

Magnic Innovations GmbH & C° KG (Borgholzhausen), de Duitse ontwikkelaar van de eerste contactloze dynamo, heeft tijdens de Euro Cycling XP 2017 in Maastricht de tweede editie van de “Bike Valley Innovation Award” gewonnen. De award moet innovatie binnen de sector stimuleren en vernieuwende producten bij een breder publiek bekend maken.

Twintig bedrijven schreven zich in voor de “Bike Valley Innovation Award”. Deze award beloont nieuwe, innovatieve producten en diensten in de fietsindustrie. In de huidige editie vielen vooral de zogenaamde smart bike-applicaties, die intelligentie toevoegen door sensoren op de fiets aan te brengen, erg in de smaak van de jury.

Grote winnaar van de “Bike Valley Innovation Award” werd Magnic Innovations. Dat ontwikkelde met Magnic Light een contactloos dynamosysteem om een bijhorend voor- en achterlicht te laten branden. Het systeem werkt met sterke magneten die samen met het rond draaiend wiel wervelstromen of Eddy currents creëren. De wervelstromen genereren de elektriciteit voor de lichten. In het nieuwe product volstaat het om de remblokjes in te ruilen voor remblokjes met een geïntegreerde dynamo en dito verlichting.

Naast Magnic Light, werden ook Mobit-fietsdelen en Cronos genomineerd.

Mobit-fietsdelen is een bikesharing-concept dat geen gebruik maakt van vaste stations. Via de app scant men de QR-code, uniek voor elke fiets. Daarna opent het slot automatisch. Men fietst dan naar waar men wil. Eens aangekomen op zijn bestemming, zet men de fiets op een geschikte plaats afgesloten af. Mobit is intussen al geïntroduceerd in een aantal Vlaamse steden, waaronder Hasselt.

Ook Cronos werd genomineerd met het product “in the race”. De GPS-tracker van Cronos kan op de fiets van elke wielrenner of fietser bevestigd worden. Daarmee kunnen zowel de fietser zelf, de trainer als de fans via de app volgen waar elke fietser zich op eender welk moment van de wedstrijd bevindt. Ook sensoren, zoals power- of hartslagmeters op de fiets of op de renner, kunnen gelijktijdig met de positie op het platform in beeld worden gebracht.