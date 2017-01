dinsdag 3 januari 2017

AIBV opent nieuw autokeuringsstation in Zemst

AIBV N.V., onderneming voor autokeuring en rijbewijs, heeft een nieuw autokeuringsstation in Zemst geopend, meer bepaald op Cargovil. Dat vervangt het verouderde station langsheen de Schaarbeeklei in Vilvoorde. Dat zag zijn exploitatievergunning overigens ten einde lopen. Het nieuwe keuringsstation vergde een investering van 9 miljoen euro. Naast personenwagens zullen er ook vrachtwagens worden gekeurd. Jaarlijks zal het station zo'n 100.000 keuringen verwerken. Het nieuwe station biedt een vlottere afhandeling van keuring met een vlotte doorstroming. Het geheel werd toegerust met LED-verlichting. Bovendien werd het dak gelegd met het oog op de plaatsing van zonnepanelen in de toekomst. Het nieuwe keuringsstation van AIBV bevindt zich te 1980 Eppegem-Zemst, Erasmuslaan 21. Telefoon: 02/251.13.76. URL: http://www.aibv.be.