dinsdag 27 december 2016

Digitalisering slokop van jobs? Eerste Fabrieken van de Toekomst boeken 21% tewerkstellingswinst

Vandaag telt ons land al 11 Fabrieken van de Toekomst. In totaal investeerden zij de voorbije 5 jaar voor 354 miljoen euro in digitalisering en automatisering van hun productie- en andere processen. Door efficiënter te produceren, konden ze hun marktaandeel sterk verhogen. Enkele bedrijven konden zelfs productie die lang geleden gedelokaliseerd werd naar Oost-Europa, terugbrengen naar België. Daardoor zagen ze hun tewerkstelling met maar liefst 21% toenemen, of 25 procentpunten boven het sectorgemiddelde.

Naast de 11 Fabrieken van de Toekomst startten meer dan 250 maakbedrijven minstens 1 van de 7 transformatietrajecten op. Ook zij boeken al winst, onder meer in kortere doorlooptijden, een hoger kwaliteitsniveau en aanzienlijk hogere vrije cashflow door significante voorraadverminderingen.