dinsdag 27 december 2016

Sociale partners investeren samen in jobcreatie via INVEST FOR JOBS

INVEST FOR JOBS is een privaat investeringsfonds dat onlangs werd opgericht door de sociale partners van de metaal- en technologiesector. Het fonds heeft de ambitie om de activiteiten van Belgische niet-beursgenoteerde ondernemingen die een positieve impact hebben op de werkgelegenheid, financieel op lange termijn te ondersteunen. In eerste fase voorziet het fonds daarvoor in een kapitaal van 100 miljoen euro.

INVEST FOR JOBS ondersteunt ondernemingen op lange termijn via een aandelenparticipatie, een obligatie of middels een mezzanine-financiering. Als investeringsvehikel staat het fonds open voor andere investeerders die hun portefeuille zouden wensen te diversifiëren en daarbij een stabiel rendement op lange termijn zoeken.

INVEST FOR JOBS handelt binnen het kader van de wet van 19 april 2014 over de AICB (Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging).