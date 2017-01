vrijdag 13 januari 2017

Scale-up project brengt 322 miljoen bedrijfskapitaal samen op tech-event

Op 20 december j.l. bracht Sirris-expert Omar Mohout meer dan zestig bedrijven bij elkaar uit de “€ 1M Club”, een select groepje van Belgische technologiebedrijven die recent minstens 2 miljoen aan bedrijfskapitaal (“venture capital”) ophaalden, voor een ontbijtvergadering in het kader van het project Scale Up. Samen goed voor 322 miljoen euro aan venture capital, waardoor dit waarschijnlijk het enige tech-event in België werd dat zo veel waarde wist samen te brengen.

Present tekenden 67 oprichters en ceo’s van 62 snel groeiende technologiebedrijven voor de ontbijtsessie in Gent, niet voor niets in Venture Beat “de scale-up stad van België” genoemd. De opzet van het event was een alledaagse samenkomst van alleen ondernemers voor ondernemers, zonder specifieke agenda of spreker, en dit met als doel elkaar te leren kennen en peer-to-peer ervaring uit te wisselen.

Het unieke gebeuren, een organisatie van Sirris en Agoria, geniet de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen, als onderdeel van het Scaleup.Vlaanderen-initiatief dat van start-ups scale-ups wil maken.