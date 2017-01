vrijdag 13 januari 2017

MyAddOn en The Carebox winnen 16de editie Bizidee

MyAddOn heeft in de categorie “Large” de zestiende editie van de ondernemingsplanwedstrijd Bizidee gewonnen. Tweede en derde werden respectievelijk Frulego en Karaton.

MyAddOn pimpt krukken en rolstoelen met kleurige add-ons, universele opzetstukjes die op elke kruk of rolstoel kunnen worden bevestigd. Het eerste product, MySleeve, is een kousje voor de handvaten van krukken dat handpijnen wegneemt én waarmee vallende krukken en zweethanden verleden tijd worden. Het bevordert niet enkel comfort maar ook zelfredzaamheid. MyAddOn verwelkomt alle problemen van gebruikers van rolstoelen, krukjes, looprekjes om samen tot een oplossing te komen.

Via volautomatische smoothie vending machines wil Frulego iedereen de mogelijkheid bieden om gepersonaliseerde, verse en gezonde producten aan te kopen, tegen een aanvaardbare prijs. Rond hardware, software, voedselveiligheid en voedselverwerking werden de nodige experts via partnerships aangetrokken. Na meervoudige markttoetsen waren smaak en prijs alvast positief en de eerste stappen naar een volledige markt roll-out worden in de nabije toekomst gezet.

Hannes Hauwaert is dislectisch en volgens zijn logopedist één van de ergste cases in zijn 25-jarige carrière. Met een terugblik naar zijn moeilijke schooltijd en sympathie voor zijn lotgenoten, werd Karaton geboren, een leuk en humoristisch spel waar plezier en educatie worden gecombineerd. Dislectische kinderen kunnen zo met hun leerstoornis omgaan en eraan werken zonder dat het aanvoelt als een extra taak of huiswerk. Lezen kan ook leuk zijn. Logopedisten kunnen via het web-platform de progressie bij kinderen bekijken en gerichter opvolgen.

In de categorie “Small” werd The Carebox tot hoofdwinnaar gewonnen. Het deed daarmee beter dan L’Oulie en Starb die als tweede en derde eindigden.

The Carebox is een driemaandelijkse ontdekkingsbox met cruelty-free en ethisch verantwoorde producten. Telkens volgens een bepaald thema waarbij beauty, home & lifestyle centraal staan. Elke box bevat vier tot zes full-size producten, vaak aangevuld met extra’s. Elke box is zoals een geschenk, waarbij je vier maal per jaar verwend wordt met nieuwe producten en toffe brands. Verder is The Carebox ook actief op de B2B-markt met relatiegeschenken voor werknemers en/of klanten.

Patisserie krijgt niet de waardering die ze verdient. Guilt-free taartjes en koekjes beladen de klassieke patisserie dan weer met gevoelens van schuld. Ook op de foodtruck-festivals, de culinaire walhalla’s bij uitstek, blijven we op onze zoete honger zitten. Een pannenkoek, wafel of ijsje geldt bezwaarlijk als een culinair hoogstandje. L’Oulie biedt vanuit zijn desserten-foodtruck kwalitatieve, smaakvolle nagerechten met boter, suiker en eieren.

Communicatie via beelden is trending. We lezen minder door tijdsgebrek en willen op een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk info verzamelen over wat we nodig hebben. De hoofdactiviteit van Starb is het maken van films waarbij de huisstijl steeds gerespecteerd wordt om herkenbaarheid voor het bedrijf te garanderen. Daarnaast blinkt Starb uit in bedrijfsfotografie, opleidingen, creatie van huisstijl, lay-out voor drukwerk en de ontwikkeling van templates.

De Reisgezel toog huiswaarts met de “Bizzbuzz”-award. De Reisgezel is een kleinschalige ezelboerderij waar verbinding, bewustwording en solidariteit centraal staan. Het aanbod van De Reisgezel bestaat uit vier vormen van dienstverlening: individuele begeleiding voor kwetsware kinderen en jongeren, natuur- en ecologiesessies voor een breed publiek, vormingssessies voor jeugdhulpverleners en een pensionformule voor ezel- en paardenhouders. Constitutief voor De Reisgezel is de solidaire financiële werking: kapitaalkrachtige mensen zullen betalen met geld en mensen met weinig financiële middelen in natura.