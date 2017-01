zondag 22 januari 2017

IPEX lanceert elektronisch aangetekende zending

IPEX N.V. (Saintes) lanceert de elektronisch aangetekende zending op de Belgische markt. De nieuwe rechtsgeldige elektronische zending heeft een grotere bewijskracht dan de traditionele aangetekende zending, zo luidt het. Per 1 juli 2016 conformeerde België zich naar de Europese verordening 910/2014 die een juridisch kader voor de elektronisch aangetekende zending vastlegt. De dienst elektronisch aangetekende zendingen van IPEX is conform de Europese regelgeving. Voor het versturen en ontvangen van elektronisch aangetekende zendingen volstaat een e-amil adres. Bijkomende software of een platform voor ontvangst zijn niet vereist. Afhankelijk van de grootte en de hoeveelheid zendingen, kost aangetekend mailen 0,230 tot 0;6970 euro. Aan een traditionele aangetekende zending kleeft een prijskaartje van 5,30 tot 6 euro. De elektronisch aangetekende zending van IPEX is enkel beschikbaar voor bedrijven. Meer info: 02/641.12.00 of http://www.digitaalaangetekend.be.