dinsdag 17 januari 2017

Veiligheid bestuurder en lading prioritair bij inrichting bedrijfsvoertuig De baan op met een veilig geladen bestelwagen

Bestelwagens zijn een vertrouwd gezicht in het straatbeeld. Honderden van die bedrijfsvoertuigen gaan dagelijks de weg op. Niet alleen is er een variatie in de modellen, ze zijn bovendien in gebruik in uiteenlopende sectoren en hebben verschillende functies. Van koerierdiensten met een laadruimte vol pakjes tot installateurs op weg naar een volgende werf, van schrijnwerker tot schilder, … de lading en dus ook de inrichting van elk voertuig varieert. Eén bekommernis hebben ze alvast allemaal gemeen: veilig op hun bestemming raken … met een intacte lading!

Sortimo is specialist in op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen. De aandacht van de aangeboden oplossingen gaat uit naar functionaliteit, flexibiliteit, tijds- en ruimtebesparing. Absoluut prioritair is evenwel het aspect veiligheid. In eerste instantie van de bestuurder en eventuele passagiers, maar uiteraard ook die van de getransporteerde goederen, ongeacht of dat kartonnen dozen met al dan niet breekbare inhoud zijn, waardevol gereedschap of onmisbare benodigdheden voor het uitoefenen van de job.

Crash-tests

Dat veiligheid wel degelijk op de eerste plaats komt, bewijzen de crash-tests die Sortimo op regelmatige basis organiseert in samenwerking met erkende instanties zoals met de Duitse TÜV, DEKRA en ADAC.

In deze tests wordt aangetoond dat bij een impactsnelheid van 50 km/u, een 550 kilogram zware lading wordt verhoogd tot een piekbelasting van maar liefst circa 12 ton. Het hoeft geen betoog dat dergelijke krachten bij plotse remmaneuvers en/of bij een botsing van elke lading een verzameling gevaarlijke projectielen maken. Sortimo opteert daarom resoluut uitsluitend voor alleen die inrichtingssystemen en producten die de strenge tests ongeschonden doorstaan.

Ladingszekering

Tijdens het rijden moet het ladingszekeringssysteem aan volgende krachten kunnen weerstaan:

bij het remmen, 80% van het ladingsgewicht in voorwaartse richting,

bij het optrekken, 50% van het ladingsgewicht in achterwaartse richting,

bij het nemen van bochten, 50% van het ladingsgewicht in zijdelingse richting.

Er zijn twee manieren van zekering, met name krachtsluiting en vormsluiting.

De eerste methode houdt in dat met behulp van spanbanden over de lading en door verbinding met het voertuig of met de geïntegreerde ProSafe-verbindingspunten in de vloerplaat, de lading wordt neergebonden.

Beter is echter vormsluiting. Bij een zeer zware vracht is het zogenaamde kopbinden, met behulp van spanstangen en -banden, vierkante houders of netten, aangewezen. Ook direct zekeren behoort tot deze methode. Hier worden de spanbanden niet over de lading geplaatst maar wordt een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen de lading en het voertuig door middel van vaste bevestigingspunten. Een combinatie van verschillende ladingszekeringsmiddelen valt aan te raden. Uiteraard is de keuze van de geschikte methode en de juiste middelen altijd afhankelijk van het soort vracht.

Alle bevestigingspunten van Sortimo hebben een toegestane belastbaarheid van 200 daN. Bij bevestigingspunten aan de zij- of scheidingswand mag het gewicht van de te zekeren lading maximaal 150 kg bedragen.

Boetes vermijden

Op overladen voertuigen en op onvoldoende gezekerde ladingen, staan stevige boetes. Het loont dan ook de moeite voor vertrek te controleren of alle zekeringsmiddelen nog in goede staat zijn en of de lading optimaal is vastgezet, meer bepaald gezekerd tegen verschuiven en kantelen. De belading mag in geen geval de rijstabiliteit negatief beïnvloeden. Ook na volremmingen of na een vorige bijzondere belasting moet de ladingszekering worden gecheckt.

Geïntegreerde ladingsbevestiging

Om veilig de weg op te gaan en toch geen tijd te verliezen bij het vaak omslachtige manuele zekeren van de lading, is een systeem voor ladingsbevestiging aangewezen dat reeds in de inrichting van het bedrijfsvoertuig is geïntegreerd. ProSafe van Sortimo is daar een treffend voorbeeld van, met aanwezige bevestigingspunten in de vloerplaat, de verbindingsprofielen, de vloermontagerail en in de steunen.

Dankzij de vele beveiligingsopties gebeurt het vervoeren van de meest diverse goederen met verschillende omtrekken altijd 100% veilig en loopt de fleet manager geen enkel risico op aansprakelijkheid. Mooi meegenomen bij dergelijk geïntegreerd systeem is de kostenbesparing: de aankoop van een ladingszekeringssysteem is immers niet nodig én beschadigde ladingen behoren voorgoed tot het verleden.(Ingezonden mededeling)