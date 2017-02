woensdag 1 februari 2017

Smet Jet haalt grootste order uit geschiedenis binnen

Smet Jet N.V. (Oevel), gespecialiseerd in industriële en chemische reiniging, heeft het grootste order in zijn bestaan binnengehaald. Het bedrijf verkocht een hogedruk-reinigingsinstallatie aan één van de grootste zinkproducenten in Azië. De installatie werd volledig door de R&D-afdeling van Smet Jet ontwikkeld, zowel het mechanische gedeelte als de sturingsapparatuur. Ze zal worden aangewend om de honderden anodeplaten van de zinkelektrolyse automatisch te reinigen. Voorheen werden die platen manueel gereinigd. De met mangaan en andere onzuiverheden verontreinigde anodeplaten worden per celbak uit de zinkelektrolyse-installatie van de klant gehaald en voor reiniging naar de hogedruk-installatie gevoerd. Specifiek aan de installatie is dat met één hogedruk-pomp en een drukvat-accumulator tot 150 bar wordt gewerkt, waardoor veel tijd en energie wordt bespaard. Het automatisch reinigen van een plaat neemt amper 6 seconden in beslag. Medio april zal de installatie klaar zijn voor transport. In het najaar wordt ze opgestart. Smet Jet rekent dit jaar overigens op bijkomende opdrachten uit het buitenland. Smet Jet Afrika ging met een lokale partner in Zuid-Afrika in zee en rekent daardoor op bijkomende groei in de regio. De reinigingsspecialist vaardigde onlangs alvast een team Belgische operatoren af naar Zuid-Afrika naar aanleiding van een shutdown bij SASOL. Meer info: 014/58.75.11 of http://www.smetjet.be.

+ FOTO