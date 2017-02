woensdag 1 februari 2017

Ruim 12 miljoen euro steun voor projecten groene warmte

Vlaanderen lanceert een nieuwe oproep voor projecten rond groene warmteproductie. Hiertoe werd een budget van ruim 12 miljoen euro vrijgemaakt. Bedrijven die restwarmte benutten, warmte opwekken op basis van aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie) of die biomethaan produceren kunnen daarvoor steun krijgen. Een aanvraag indienen kan van 1 februari tot 15 maart 2017.

Het grootste deel van het voorziene budget, 6 miljoen euro, dient voor het benutten van restwarmte. Die restwarmte kan het eigen bedrijf recupereren of via warmtenetten verspreiden naar andere bedrijven of huizen.

Voor de warmteproductie uit diepe aardwarmte, de zogenoemde geothermie, heeft de Vlaamse regering 4 miljoen euro opzijgezet. Daarnaast kunnen bedrijven of organisaties die installaties op basis van lokale biomassa willen opzetten, aanspraak maken op 1 miljoen euro. Het gaat dan om eerder kleine installaties met een bruto-productie van meer dan 1 MW.

Ten slotte is ook voor installaties die biomethaan produceren of injecteren een budget van 1 miljoen euro uitgetrokken.

Het is al de vijfde keer sinds 2013 dat de Vlaamse regering een oproep lanceert rond groene warmte. De intekeningen voor de eerste drie calls kwamen eerder aarzelend op gang, met in totaal 22 ingediende projecten. De laatste oproep lokte meer belangstelling: toen dienden 17 bedrijven of organisaties een project in, 15 kregen ondersteuning.

Volgens het Vlaams Energie-agentschap (VEA) zal groene warmte tegen 2020 37% van de Vlaamse doelstelling voor hernieuwbare energie invullen. Het is dat agentschap dat de rangschikking opmaakt en de steun toekent tot het budget is opgebruikt. Het VEA is bereid projectideeën vooraf af te toetsen.

Aanvragen kunnen tot 15 maart worden ingediend via formulieren op www.energiesparen.be/call-groene-warmte.