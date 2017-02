dinsdag 7 februari 2017

Philippe Mertens nieuwe managing consultant Legal & Reward bij Acerta

Philippe Mertens versterkt de rangen van HR-dienstverlener Acerta als managing consultant Legal & Reward. In die nieuwe functie legt hij vooral de focus op Oost- en West-Vlaanderen. Hij zal in deze regio de klantenportefeuille van Acerta verder uitbouwen rond alles wat betrekking heeft op internationale tewerkstelling. Mertens, die vanuit verschillende regionale kantoren zal werken, heeft zijn standplaats in het Acerta-kantoor in Gent. Hij maakt de overstap van SD Worx waar hij 11 jaar actief was. Eerder was Mertens gedurende zeven jaar bij Ernst & Young aan de slag.