zondag 12 februari 2017

Jobat Media gaat in zee met HR start-up Twegos

Vanaf dit voorjaar zal Jobat Media kandidaten die zich inschrijven op Jobat.be de kans bieden om, via een on-line test de waarden die ze belangrijk vinden (erkenning, daadkracht, innovatie, autonomie, zelfontplooiing of integriteit) te matchen met de waarden van bedrijven. Op die manier kunnen ze gericht op zoek naar werkgevers waarmee ze een echte "waarden-fit" hebben. De test werd ontwikkeld door de Belgische HR-tech start-up Twegos (Mechelen), in samenwerking met de VUB en medegefinancierd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Uit de anderhalf jaar durende onderzoeksfase bleek een heel hoge correlatie tussen waarden-fit van de werknemers met hun werkomgeving enerzijds, en hun betrokkenheid, tevredenheid, verloopintentie en taakprestatie anderzijds. Meer info: 0489/93.91.70 of https://twegos.com.