maandag 13 februari 2017

Antwerpen maakt zich op voor programmeerwedstrijd van Google

Op 23 februari 2017 staat de Antwerpse KBC-toren in het teken van Google. Belgische computerprogrammeurs nemen er in teams deel aan de preselecties van de Google Hash Code, een internationale programmeerwedstrijd van Google. Taglayer, start-up bij incubator Start it @kbc, en Cronos Groep slaan de handen in elkaar en ontvangen die dag tientallen computer wizzards in de Scheldestad.

De Google Hash Code is een internationale codeerwedstrijd voor zowel studerende als professionele computerprogrammeurs. Google daagt de deelnemers uit om in vier uur tijd een bestaand probleem op te lossen. Alles verloopt in real-time over de drie deelnemende continenten: Europa, Midden-Oosten en Afrika. De beste teams worden op 1 april 2017 uitgenodigd op het Google-kantoor in Parijs om de finale te spelen. Het winnende team gaat naar huis met smartphones, laptops, tablets en dies meer.

Google maakt het op te lossen probleem pas bij de start van de wedstrijd bekend. De organisatoren verwachten opnieuw een pittig onderwerp. De afgelopen jaren moesten de deelnemers een algoritme maken voor het rijdende wagentje van Google Maps of leveringen per drone optimaliseren. De deelnemers zijn vrij om hun programmeertaal te kiezen.