vrijdag 17 februari 2017

Vier eenvoudige tips om on-line succes te boeken als KMO

Laten we heel eerlijk zijn, het hoofddoel van élk bedrijf is om omzet te generen. En hoe genereer je omzet? Door klanten aan te werven om ze dan ook te behouden en het liefst zoveel en zo snel mogelijk. De belangrijkste vraag luidt dan: Waar haal je die klanten?

Jaren en jaren hebben off-line advertenties hun vruchten afgeworpen. Simpelweg omdat er geen Internet was of het werd nauwelijks gebruikt. Nu zitten we in 2017, het jaar waarin dat digitaal meer dan ooit centraal zal staan. Iedereen gebruikt dan ook het Internet, omdat het gewoonweg zo makkelijk is.

Denk maar aan jezelf. Stel, je zoekt een nieuwe kapper, waar ga je die zoeken? Juist ja, via een on-line zoekmachine, zoals bijvoorbeeld Google, Bing, ... Een andere plaats waar je nog inspiratie kan halen voor een nieuwe kapper is op Social Media. Via die ene persoon die zijn/haar top kapper iedereen aanbeveelt. Of via de advertenties die tussen de posts van je vrienden verschijnen.

Je mag het draaien of keren, on-line is the place to be voor elk bedrijf, in welke sector dan ook. Laat je niet afschrikken door het "onwetende" want door on-line campagnes te voeren, heb je net meer grip op je budget en op de effectiviteit ervan, dan bij eender welk ander kanaal.

Let’s get started!

Het mooie aan de on-line wereld is dat je er zoveel kan doen, maar hoe begin je eraan? On-line groeien kan en moet uiteindelijk, maar als je jouw eerste stapjes in de on-line wereld zet begin je best stapje per stapje.

Als KMO of zelfstandige is het aangeraden om te starten met de volgende vier stappen:

Een website aanmaken

Een website aanmaken klinkt in het jaar 2017 zeer vanzelfsprekend. MAAR, helaas wordt hier te weinig tijd en of geld in geïnvesteerd. Hierdoor krijg je een website die van slechte kwaliteit is en je niets oplevert. Dit is uiteindelijk verloren geld, tijd en moeite voor iedereen.

Als je erover nadenkt om een website (zelf) te maken, stel je dan in de plaats van de klant. Wat zou de klant zoeken op jouw site? Wat zou de klant zeker willen weten? Wat maakt jouw bedrijf beter dan jouw concurrent? Eens dat je weet welke elementen je aan de site wilt toevoegen, denk je best na over de gebruiksvriendelijkheid van jouw site.

Vindt de klant in enkele klikken waar hij/zij naar op zoek is? Heeft de website een aantrekkelijke lay-out, zoals je zelf wel weet, wil het oog ook altijd wat. Een ander belangrijk punt bij de site is je afvragen hoe compatibel de site is met mobiele apparaten. Tablets en smartphones nemen het over, laat dit dus geen struikelblok zijn van de site.

Scoren op een on-line zoekmachine

Als je succes wil boeken op een zoekmachine, komen twee belangrijke termen kijken: SEO & SEA. SEO staat voor search engine optimisation. Kortom, alle activiteiten die te maken hebben met het optimaliseren van je website om zo hoog mogelijk in de zoekresultaten te kunnen verschijnen. Deze activiteiten zijn gratis, dus alles behalve het adverteren zelf.

SEA of liever Search engine advertising, omvat de betalende kant, het adverteren. Hiermee bedoelen we dan ook alles wat er bij het adverteren komt kijken.

SEO & SEA samen wordt ook wel SEM genoemd of Search engine Marketing. Als je beide termen perfect combineert, kom je tot mooie resultaten in de rangschikking van de zoekmachine.

Nadat jouw website volledig geoptimaliseerd is, kan je overgaan tot het adverteren op een online zoekmachine. Welke voordelen biedt adverteren op een zoekmachine? Adverteren op een zoekmachine heeft als grote voordeel dat je de juiste personen bereikt binnen een door jou bepaald budget.

Mensen komen vervolgens op jouw website terecht, waardoor er meer verkeer is. Doordat er meer verkeer op de website komt, is de kans op conversies (percentage van het aantal bezoekers die een vooropgesteld doel uitvoert) bijzonder groot.

Er zijn verschillende zoekmachines om uit te kiezen, denk maar aan Yahoo, Bing, Google, ... Welke zoekmachine je best kiest, is afhankelijk van je wensen. Als je niet veel concurrentie wil en zo’n laag mogelijk budget wil spenderen, kies je best niet voor Google. Natuurlijk beschikt Google over een veel groter marktaandeel dus is de kans ook groter dat je door meer mensen zal gevonden worden.

Verder kan je met Google ook nog op andere websites adverteren in de vorm van een banner of een filmpje. Dit wordt ook wel adverteren in het display netwerk genoemd. Afhankelijk van de sector van het bedrijf en jouw wensen kan je ook voor deze optie kiezen.

Een social media account aanmaken

Social is lang niet enkel leuk voor privé, maar ook voor zakelijke activiteiten enorm interessant. Je kan in een mum van tijd een groot aantal mensen bereiken op een eenvoudige manier. De meeste Belgische KMO’s zijn vaak niet bewust van de kansen die zich voordoen op de social media.

Als je kijkt naar de andere landen, zien we dat de Belgen weigerachtig staan t.o.v. social media. Ze vertrouwen het netwerk niet en zijn bang om er de controle over te verliezen. Deze angst is nergens voor nodig, zolang dat je maar op regelmatige basis bezig bent met het managen van jouw account.





Er zijn verschillende Social Media sites, maar lang niet elk social medium is geschikt voor jouw bedrijf.

Als je het veilig wil spelen en niet van plan bent om erg artistieke foto’s te posten, dan kan je kiezen voor een Twitter-account, een Facebook-pagina en of een LinkedIn- bedrijfspagina. Als je wel plan bent om te werken met artistieke foto’s en een jonge doelgroep hebt, kan je voor Instagram kiezen. Deze vier social sedia zijn geschikt voor zakelijk gebruik én om op te adverteren.

Als je voor social media kiest, is het belangrijk om actief te blijven.

Actief zijn op social media wordt vaak gezien als "iets dat kan wachten". Dat is heel jammer, je hoeft niet elke dag iets op bijvoorbeeld Facebook te plaatsen, maar laat de pagina ook geen weken onaangeraakt. Hoe vaker je mensen kan betrekken, hoe langer ze jou zullen onthouden en hoe sneller ze (terug) voor jouw bedrijf zullen kiezen.

Investeren in e-mail marketing

E-mail marketing is iets dat wordt onderschat, bedrijven denken niet na over de impact van een geslaagde e-mail campagne. Indien het geen succes zou hebben, waarom blijven de bekende bedrijven hiermee werken? En dit geldt niet enkel voor bedrijven met een webshop, maar ook bedrijven die verdelen in fysieke winkels plukken hier de vruchten van.

Éen van de belangrijkste onderdelen van een e-mailcampagne is de onderwerpregel. Dit bepaalt of iemand een e-mail opent of niet. Het draait er dan ook om, om de mensen weten te triggeren.

Bied iets aan waarvan je weet dat mensen je mail willen openen omdat ze zo nieuwsgierig zijn. Nog een tip is om de mail/de onderwerpregel zo persoonlijk mogelijk te maken. Hierdoor voelen mensen zich extra speciaal en sneller aangetrokken.

Eens de mail geopend, moet je jouw klanten proberen te overtuigen dat ze een (onwetende) behoefte hebben, dat ze iets missen. Als mensen dit gevoel hebben, kan je ze overtuigen om stappen te ondernemen. Om deze stappen makkelijker te laten verlopen, maak je gebruik van een call-to-action. Een call-to-action is bijvoorbeeld een knop/link waarop mensen kunnen klikken om tot actie over te gaan.

Het is steeds interessant om te werken met visuele elementen, een aantrekkelijke vormgeving van een mailing doet wonderen.