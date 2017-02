(Airplane Mode) (BeMuseum) (Big Boy Systems) (Delitoon) (Divercities) (Fomo) (FTRSND) (Museomix) (Nationa(a)l) (Poolpio) (Poppositions) (Stéphanie Anspach) (Dogstudio, Superbe en KIKK) (Walden) ‹ ›

donderdag 23 februari 2017

Incubator CREATIS opent officieel de deuren

Met de steun van ING België heeft CREATIS in Brussel officieel zijn deuren geopend. De incubator is gevestigd in het ING Art Center aan het Koningsplein. CREATIS mikt heel specifiek op de ontwikkeling van ondernemingen uit de culturele en creatieve sector. In drie selectierondes koos de jury de eerste bewoners van de incubator, waarbij voorrang werd verleend aan ondernemingen die een innovatieve activiteit ontwikkelen op digitaal vlak en werken aan projecten die kunnen worden uitgespeeld op de Europese en internationale markten, en waarvan de oprichters over de grenzen van sectoren en werkwijzen heen denken. Een overzicht. (Foto's Julien Leroy)