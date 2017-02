maandag 27 februari 2017

Tijdskrediet zonder motief verdwijnt

Veel mensen dachten dat het tijdskrediet zonder motief reeds in 2015 was weggevallen. Toch kan de werknemer vóór 31 maart 2017 nog een aanvraag voor tijdskrediet zonder motief bij zijn werkgever indienen.

In januari 2015 was het recht op uitkeringen van de RVA in het kader van een tijdskrediet zonder motief weggevallen. Dat betekent dat de werknemer na 2015 nog steeds de mogelijkheid heeft om een tijdskrediet aan zijn werkgever te vragen maar dat hij niet meer de uitkeringen van de RVA kan genieten. De werkgever moet uiteraard ook niets aan zijn werknemer in tijdskrediet betalen. Concreet komt het er dus op neer dat, als de werknemer een tijdskrediet zonder motief aanvraagt na 1 januari 2015, hij tijdens die periode geen inkomen ontvangt.

Wat is het nut van een tijdskrediet zonder motief te nemen? In tegenstelling tot het onbetaald verlof dat verkregen moet worden met de uitdrukkelijke toestemming van de werkgever, kan het tijdskrediet in bepaalde omstandigheden, “opgelegd” worden aan de werkgever. Het tijdskrediet zonder motief heeft bijgevolg wel nog nut wanneer er geen overstemming wordt bereikt met de werkgever over de “loopbaanonderbreking” van zijn werknemer.

Vanaf april kan er bij de werkgever geen aanvraag meer ingediend worden voor een tijdskrediet zonder motief. Deze vorm van tijdskrediet verdwijnt dan definitief uit het sociale landschap.

Concreet betekent dit dat de werkgevers dus niet meer verplicht zullen zijn om te aanvaarden dat hun werknemer een loopbaanonderbreking neemt om een reis rond de wereld te maken.

Als de werknemer een tijdskrediet heeft lopen op 1 april, blijft dat gewoon doorlopen.

Als de werknemer voor 1 april een aanvraag bij zijn werkgever heeft ingediend om gebruik te maken van tijdskrediet zonder motief, maar als dat op diezelfde datum nog niet begonnen is, behoudt hij overigens zijn recht op dat tijdskrediet.

Concreet komt het er dus op neer dat enkel de nieuwe aanvragen die bij de werkgever worden ingediend na 1 april 2017 geen recht meer geven op tijdskrediet zonder motief.

Let wel, dit wegvallen van het tijdskrediet zonder motief werd door de sociale partners aangekondigd maar nog niet bij Koninklijk Besluit bevestigd. Dat betekent dat de streefdatum van 1 april mogelijk nog kan veranderen.