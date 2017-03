maandag 13 maart 2017

Onno Hannessen benoemd tot general manager bij Diesel Technic Benelux

Onno Hannessen (foto) is benoemd tot nieuwe general manager van Diesel Technic Benelux B.V. (Nieuwkuijk). Hij volgt Arjo van Doorn op die de functie van executive manager Sales & Customer Service opnam. Hannessen heeft meer dan twintig jaar ervaring in de commerciële voertuigsector in Nederland. Voor hij bij Diesel Technic Benelux kwam, was Hannessen manager Sales voor Volkswagen Bedrijfswagens bij Volkswagen-importeur Pon in Nederland. Eerder bekleedde hij diverse commerciële management-functies bij MAN Truck & Bus B.V. en DAF Trucks N.V. Diesel Technic, het hoofdkantoor in het Duitse Kirchdorf, geldt als een van de grootste aanbieders van onderdelen voor bedrijfsvoertuigen in de independent aftermarket (IAM). Het heeft dochterondernemingen in Frankrijk, Nederland, Spanje, Groot-Brittannië, Dubai en Singapore. Wereldwijd stelt de groep meer dan 650 mensen uit dertig landen tewerk.