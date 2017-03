dinsdag 7 maart 2017

Eerste eindafrekening sociale bijdragen op komst … … voor 61% van zelfstandigen

Volgens berekeningen van HR-dienstverlener Acerta zal meer dan de helft van de zelfstandigen een eerste eindafrekening krijgen. Vanaf 2015 wijzigde het systeem voor sociale bijdragen voor zelfstandigen. Waar er voorheen geen herberekening van de sociale bijdragen was, betalen zelfstandigen sinds 2015 een voorlopige bijdrage die achteraf op basis van het definitieve inkomen van het jaar zelf wordt aangepast. Ze ontvangen hiervoor binnenkort een eindafrekening die hen vertelt of ze moeten bijbetalen of juist terugkrijgen voor het jaar 2015. Belangrijk is de voorlopige bijdrage juist in te schatten om onaangename verrassingen in de toekomst te vermijden.

Tot en met 2014 betaalden de meeste zelfstandigen sociale bijdragen op hun beroepsinkomen van drie jaar voordien. Deze waren definitief en werden dus niet herberekend. Sinds 2015 betalen deze zelfstandigen een voorlopige bijdrage, berekend op hun beroepsinkomen van drie jaar voordien. Deze bijdrage kan worden verhoogd of, onder bepaalde voorwaarden, verlaagd waardoor deze beter op het werkelijke inkomen wordt afgestemd.

Een startende zelfstandige betaalt eerst een forfaitaire voorlopige bijdrage. Ook deze kan worden verhoogd of verlaagd.

Van zodra het werkelijke inkomen gekend is, berekent het sociaal verzekeringsfonds de definitieve bijdrage. Als deze verschilt van de voorlopige bijdrage, ontvangt de zelfstandige een eindafrekening waarna hij een deel van de bijdrage terugkrijgt, of moet bijbetalen.

Correctie voor 61% zelfstandigen

Een eindafrekening is normaal. Volgens de calculaties van Acerta zal 61% van de zelfstandigen een correctie ontvangen. Het inkomen waarop de voorlopige bijdrage wordt berekend, is vrijwel nooit hetzelfde als het definitieve inkomen. Het nieuwe bijdragesysteem zorgt ervoor dat voor heel wat zelfstandigen de uiteindelijke bijdragen dichter zullen aansluiten bij de realiteit. Aan de andere kant vraagt de flexibiliteit om voorlopige bijdragen jaarlijks aan te passen meer aandacht van de zelfstandigen.

Uiteindelijke bijdragen

De uiteindelijke bijdragen worden berekend op het inkomen van het bijdragejaar zelf. De fiscus zal het inkomen van 2015 definitief vastgesteld hebben begin 2017. Dat is de reden waarom de eindafrekening van 2015 in deze periode valt. De eindafrekening van 2016 mogen de meeste zelfstandigen in het eerste kwartaal van 2018 verwachten.

Van het verschuldigde bedrag wordt de voorlopige bijdrage die de zelfstandige reeds betaalde, afgetrokken alsook de spontane voorafbetalingen die de zelfstandige heeft verricht.

Correcte inschatting is belangrijk

Belangrijk is dat zelfstandigen hun voorlopige bijdragen zo goed mogelijk op hun werkelijke inkomen afstemmen. Ze kunnen hiervoor in het bijdragejaar zelf een hogere voorafbetaling doen. Zo vermijden ze een grote bijbetaling achteraf en verlaagt hun belastbaar inkomen waardoor ze minder belastingen betalen. Indien hun inkomen in het bijdragejaar verlaagd is, kunnen ze een vermindering vragen. Een groot bedrag moeten bijbetalen aan het einde van de rit, is uiteraard erg onaangenaam. Maar ook een te hoog voorschot betalen, is geen goed idee. Wanneer de zelfstandige na de eindafrekening een som terugkrijgt, wordt hij hier immers op belast.

Een exacte inschatting maken, is vrijwel onmogelijk. Niettemin raden we zelfstandigen aan om hun inkomen zo correct mogelijk in te schatten zodat het verschil tussen de voorlopige en definitieve bijdrage beperkt is en de impact voor de zelfstandige miniem is.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta)

Meer info: 016/24.63.20 of www.acerta.be.