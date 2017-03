donderdag 16 maart 2017

MAN Truck & Bus van start met verkoop TGE

MAN Truck & Bus N.V. (Asse-Kobbegem) is vorige maand van start gegaan met de verkoop van de nieuwe TGE in de eerste focuslanden (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland). In België gaat de verkoop volgende maand van start. De eerste voertuigleveringen worden verwacht vanaf september. Met een brede waaier aan afgeleide producten is MAN TGE bedoeld voor al wie voor zijn dagelijks werk een busje of bestelwagen nodige heeft met een toegestaan totaalgewicht van 3 à 5,5 ton. Meer info: 02/454.85.21 of http://mantruckandbus.be.

+ FOTO