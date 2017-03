dinsdag 14 maart 2017

Informatie-tool Gent-Terneuzen straks ook beschikbaar voor binnenvaart

De werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen zullen een impact hebben op de scheepvaart. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt de Gent-Terneuzen informatie-tool - nu alleen voor zeeschepen en sleepboten - vanaf 1 juli ook voor de binnenvaart opengesteld. Met deze planning-tool kunnen binnenvaartschepen zich vooraf melden om door de sluis te varen. Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Vlaamse Maritieme Dienstverlening en Kust en het Nederlandse Rijkswaterstaat ondertekenden hiertoe op 23 februari 2017 een overeenkomst.

In het najaar starten de werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in het sluizencomplex in Terneuzen. In plaats van drie sluizen zullen dan twee sluizen beschikbaar zijn. Tijdens de bouw - tot 2022 - valt de Middensluis uit. Op die plek komt de Nieuwe Sluis. De binnenvaartschippers die de sluis moeten passeren, zijn dan ook beducht voor vertragingen tijdens de bouwperiode. Een goede planning is derhalve noodzakelijk.

De sluispassage van zeeschepen wordt al vanaf 2012 vooraf verplicht gepland. Zo kan het schutten vlot verlopen en worden wachttijden zoveel mogelijk vermeden of ingeperkt. De passage van de binnenvaart werd totnogtoe niet vooraf gepland. Dat is ook nog niet eerder op deze schaal in Vlaanderen of Nederland toegepast.

Met een goede planning kan de beschikbare capaciteit beter worden ingezet en weten de schippers vooraf hoe laat ze kunnen schutten. Schippers kunnen hierop hun reisplan afstemmen, door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis kunnen wachten op schutting op ligplaatsen die minder druk bezet zijn.

Binnenvaartschippers kiezen zelf of ze hun sluispassage vooraf inplannen of niet. Een binnenvaartschip zal zich ook nog steeds, net zoals nu, per marifoon kunnen aanmelden bij de sluis. Het schip wordt dan op de eerste mogelijke vrije positie ingedeeld.

De plannings-tool wordt gebouwd in opdracht van het Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat. De bouw van de tool kost 200.000 euro en wordt voor de helft gefinancierd door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij de voorbereidingen zijn daarnaast het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Loodswezen, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de Schelderadarketen en Waterwegen en Zeekanaal (De Vlaamse Waterweg) betrokken.