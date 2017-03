woensdag 15 maart 2017

Duurzame mobiliteitsformules zitten in de lift

In de tweede mobiliteitsbarometer van HR-dienstverlener Acerta, waarin gepeild wordt naar het woon/werk-verkeer van de Belgische werknemer, is de fiets de grote winnaar. Het aantal fietsgebruikers steeg vorig jaar met 13,1% ten opzichte van 2015. Flexibele mobiliteitsoplossingen doen het bovendien ook goed: meer en meer mensen kiezen voor een combinatie van de fiets en de wagen, of de fiets en het openbaar vervoer. Een doorbraak bij het openbaar vervoer kwam er hoegenaamd niet in 2016. In 2016 is de afstand tussen woonplaats en job weer iets kleiner geworden. Hij bedraagt nu 18,50 kilometer.

Kernpunten van het tweede Acerta-Mobiliteitsbarometer:

- De populariteit van de fiets zet stevig door met een stijging van het aantal gebruikers van 13,1% in 2016 ten opzichte van 2015.

- De mobiliteitscombinaties waarbij de werknemers twee of meerdere vervoersmiddelen gebruiken, krijgen meer en meer aandacht. Vooral de fiets wordt met de privé-wagen vaak afgewisseld.

- Een doorbraak bij het openbaar vervoer kwam er niet in 2016: het busgebruik steeg licht, het treingebruik daalde lichtjes het laatste jaar.

- De wagen blijft het populairste vervoermiddel: 71,1% verplaatst zich met de auto van en naar het werk.

- 10% van de werknemers gaat met de bedrijfswagen werken vandaag. In 2016 steeg het aantal bedrijfswagens met 3,6% tegenover 2015.

De fiets kent sinds 2011 een gestage mars als vervoermiddel van en naar het werk. Dat was in 2016 niet anders: het aantal werknemers dat regelmatig kiest voor de fiets nam opnieuw opmerkelijk toe met 13,1% ten opzichte van 2015. In 2016 opteerde 20,6% van de werknemers voor de fiets als vervoermiddel.

De cafetariaplannen hebben er mede toe geleid dat de bedrijfsfiets een belangrijkere plaats inneemt. Het afgelopen jaar investeerden heel wat bedrijven in leasing-mogelijkheden voor fietsen en elektrische fietsen. Die laatste zorgen er ook meteen voor dat afstand een minder belangrijke rol speelt wanneer een werknemer de keuze moet maken tussen de fiets en een ander vervoermiddel.

Ook de combinaties van de fiets en een ander vervoermiddel zijn een optie. 0,5% van de werknemers combineren de fiets met de trein. 0,2% gebruiken zowel fiets als bus. De combinatie tussen fiets en privé-wagen blijkt veruit de populairste mix van vervoermiddelen (7,8%). Naargelang van de weersomstandigheden maakt de werknemers ’s morgens zijn keuze.

Ondanks de sterke opkomst van de fiets, bleef de wagen ook in 2016 het meest gebruikte vervoermiddel. Uit de barometer blijkt dat liefst 71,1% van de werknemers zich naar het werk verplaatst met de wagen, waarvan 7,8% afwisselt met de fiets. Het gebruik van de wagen is zelfs nog licht gestegen (0,3%) in vergelijking met 2015.

In 2016 ging 9,9% van de werknemers naar het werk met een bedrijfswagen. Dat is 3,6% meer dan in 2015. Vooral bedienden (17,7%) krijgen een bedrijfswagen ter beschikking gesteld. Arbeiders zullen natuurlijk heel dikwijls met een bestelwagen van de werkgever rijden. Maar slechts heel uitzonderlijk (0,8% van de arbeiders) krijgen zij een wagen ter beschikking gesteld, specifiek voor hun verplaatsing tussen woon- en werkplaats. Hoewel in beide beroepscategorieën er in 2016 een stijging was, is deze meer opvallend bij arbeiders (13,2%) dan bij bedienden (2,3%).