maandag 27 maart 2017

Tweede generatie Prius Plug-in Hybrid beschikbaar

De nieuwe oplaadbare versie van de hybride Toyota Prius verenigt alle eigenschappen van de vierde “Full Hybrid”-generatie, gebaseerd op het nieuwe TNGA (Toyota New Global Architecture)-platform met een in dit segment ongeëvenaard elektrisch rijbereik. Dat werd meer dan verdubbeld tot ruim 50 kilometer. In elektrische modus stijgt de topsnelheid van 85 naar 135 km/u.

De nieuwe Prius Plug-in Hybrid kan voorts schermen met tal van geavanceerde technologische nieuwigheden, waaronder enkele primeurs bij Toyota, zoals de batterijverwarming en de dubbele motor/generatoraandrijving. Die wordt aangevuld met twee wereldpremières: een nieuw zonnecelsysteem op het dak om het zuiver elektrische bereik te vergroten en een airconditioning op basis van een warmtepomp met gasinjectie.