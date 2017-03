donderdag 30 maart 2017

Geo-informatieplatform watchITgrow gelanceerd

BELSPO, VITO, CRA-W en ULG lanceren, samen met Belgapom, het web-platform watchITgrow. WatchITgrow is een nieuw geo-informatieplatform, ontwikkeld voor de aardappelsector, met als doel de Belgische aardappelproductie beter in te schatten en op een duurzame manier te verhogen.Met deze web tool kunnen de Belgische aardappelboeren alsook de aardappelhandel en -verwerkende organisaties snel en gebruiksvriendelijke data en informatie opvragen over de groei van verschillende aardappelsoorten.

WatchITgrow is het resultaat van drie jaar wetenschappelijk onderzoek onder de naam iPot. Het iPot-project startte in 2014 in opdracht van het STEREO-III onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). WatchITgrow stelt de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek nu beschikbaar voor de hele Belgische aardappelsector.

WatchITgrow is het eerste platform dat verschillende soorten data gaat combineren. Door satellietbeelden, drone-beelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspellingsmodellen te combineren, kan de aardappelsector via watchITgrow snel en en efficiënt de juiste informatie raadplegen over één of verschillende aardappelpercelen. Door deze bijkomende inzichten kan men:

meer en accurate informatie opvragen over de toestand van de aardappelpercelen;

de aardappelgewassen beter monitoren in functie van groei, gezondheidstoestand en ontwikkeling van de gewassen;

ruimtelijke variabiliteit binnen het perceel in kaart brengen;

oogsten waarborgen en verhogen;

de oogstdatum en opbrengsten reeds in de loop van het groeiseizoen inschatten;

productie- of kwaliteitsverliezen reduceren.

Niet alleen externe data maar ook eigen data van de aardappelindustrie (zoals resultaten van staalnames voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling) kunnen in dit geo-informatieplatform worden gecentraliseerd. Hierdoor kunnen de gebruikers bijvoorbeeld op een eenvoudige wijze nagaan welk deel van het productiegebied de hoogste opbrengsten geeft of waar een bepaalde aardappelras het goed of minder goed doet en wat de mogelijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn.