maandag 3 april 2017

Proximus lanceert “Glasvezel voor Gent”

Proximus en de stad Gent hebben in Co-station Gent het project “Glasvezel voor Gent” gelanceerd. De operator investeert, zoals bekend, in de komende tien jaar 3 miljard euro in de versnelling van de uitrol van glasvezel in België.

In de voorbije jaren rolde Proximus al glasvezel uit naar bijna 191 business sites, 12 bedrijventerreinen en 19 nieuwe woonwijken in de Arteveldestad. In de komende weken en maanden zullen thans een groot aantal ondernemingen en woningen in Gent op glasvezel worden aangesloten.