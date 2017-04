woensdag 12 april 2017

ScreenTeam licht KMO's door met oog op eigendomsoverdracht

Start-up ScreenTeam B.V.B.A. (Sint-Katelijne-Waver) adviseert bedrijfsleiders die overwegen om hun onderneming te verkopen. Het bundelt juridische, fiscale en financiële expertise en steunt hiervoor op de input van gespecialiseerde dienstverleners, zoals advocatenkantoor Schoups (Antwerpen/Brussel), accountancy-groep dnf Group (Antwerpen/Mechelen/Temse) en KMO-adviesbureau ESP (Sint-Katelijne-Waver). Recent onderzoek toont aan dat bedrijfsleiders onvoldoende bezig zijn met een toekomstige overdracht of verkoop van hun onderneming. Overigens ligt bij hen de focus doorgaans op het runnen van hun zaak, minder op juridische, fiscale en financiële (aandachts)punten. ScreenTeam tekent voor een efficiënte analyse en doorlichting van voornamelijk KMO's die op korte of middellange termijn een eigendomsoverdracht plannen. De screening neemt enkele dagen in beslag, de resultaten worden in een beknopt en transparant rapport gebundeld. De kantoren van ScreenTeam B.V.B.A. bevinden zich te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Ekelenhoek 24. Telefoon: 0475/534.902 of http://www.screenteam.be.

