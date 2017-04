maandag 17 april 2017

MeetMatch verhoogt efficientië netwerking

De Antwerpse start-up MeetMatch N.V. (Zwijndrecht) werkte een software uit die automatisch bepaalt met welke personen je best een gesprek kan aanknopen tijdens een netwerk-event. De artificiële intelligentie van MeetMatch maakt een automatische analyse van ieders netwerkprofiel. Zo wordt onder andere gekeken naar gelijkaardige klantennoden en complementaire sterktes. Daarnaast houdt de technologie bij wie beschikbaar is op een event. MeetMatch kan op die manier flexibel inspelen op mensen die niet komen opdagen, programma's die uitlopen en dies meer. Alles samen leidt dat ertoe dat netwerken met MeetMatch veertig maal efficiënter is dan met andere oplossingen, zo luidt het. Naast beschikbaarheid en profielkenmerken houdt het algoritme rekening met de website, patent database en social media van het bedrijf achter de deelnemers om goed te begrijpen waar het bedrijf naar toe wil. Terwijl veel bestaande algoritmes alleen focussen op personen met gelijke interesses, zoekt MeetMatch naar complementaire profielen. MeetMatch biedt zijn oplossingen aan ondernemersvererenigingen, innovatie-communties en congressen aan in zowel Nederlands- als Engelstalige landen. Zelf is de start-up lid van community Start it @kbc. Meer info: 0478/66.25.92 of http://www.meetmatch.biz.

