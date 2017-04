(Foto Tjorven Stuer)

donderdag 13 april 2017

Eerste Green Deal wil Gedeelde Mobiliteit boost geven

De Vlaamse ministers Schauvliege, Weyts en Tommelein hebben samen met initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift, het eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen gesloten. De initiatiefnemers van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit konden 76 partners warm maken om, samen met de Vlaamse overheid, werk te maken van een groeiende gedeelde mobiliteit. Daarbij moet tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk stijgen.

Het Groene Economie Convenant (Green Deal) is een initiatief van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te vergroenen. Het gaat om een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is de eerste in een reeks en wordt daarom als een pilootproject beschouwd. De volgende deal, namelijk Green Deal Circulair Aankopen, is in voorbereiding.

Doel van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit is om de implementatie van gedeelde mobiliteit te versnellen. Bedrijven, overheden en burgers worden gestimuleerd en ondersteund om hun mobiliteit duurzamer te organiseren door gebruik te maken van het aanbod van autodeelorganisaties, fietsdeelsystemen en carpool-diensten. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen. De concrete streefcijfers van deze Green Deal zijn:

Autodelen: tegen 2020 is het aantal autodelers gestegen van 28.000 tot 80.000;

Carpoolen: tegen 2020 is het aantal bedrijven dat minstens 1 carpool-maatregel neemt, verdubbeld van 500 naar 1.000;

Fietsdelen: tegen 2020 is het aantal fietsdelers gestegen van 196.000 naar 400.000.

Meer autodelen en carpoolen moet het aantal autokilometers doen dalen. Een verminderde CO2-uitstoot komt het klimaat ten goede en leidt tot een betere luchtkwaliteit. Daarnaast zal minder autobezit kansen bieden voor een meer duurzaam verplaatsingsgedrag, maar ook voor een betere leefomgeving en beter gebruik van de openbare ruimte (minder parkeerdruk). De elektrificatie van het wagen- en fietspark past in het breder kader van de overgang naar een koolstofarme economie.